Vollverstärker

NAD M3e: Masters-Serie mit Nachwuchs

Mit dem Dual-Mono-Vollverstärker M3e stellt NAD in der Masters-Serie den Nachfolger des M3 vor. Der M3e soll den qualitativen Anspruch der "Top of the Line"-Serie gekonnt fortsetzen und glänzt bereits mit dem von der EU geforderten Standby-Verbrauch von unter 1 Watt.

© NAD NAD M3e Vollverstärker

Anzeige Wie auch sein Vorgänger ist der M3e als Dual-Mono-Verstärker konzipiert, verfügt über zwei NAD Holmgren Ringkerntransformatoren und liefert 2 x 180 Watt Dauerausgangsleistung an 8 und 4 Ohm Außerdem finden im M3e auch die besonderen Lösungen aus dem M3 Anwendung: So werden Lautstärke, Balance und Klangregelung über digital gesteuerte Widerstandsnetzwerke reguliert und nicht über herkömmliche Bauteile. Der M3e ist ab sofort erhältlich. Der UVP beträgt 3.499 Euro. Weitere Daten und Informationen unter: www.nad.de

© NAD