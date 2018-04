Naim-Audio-Tage am 22. und 23.2. in Remscheid

Im Mittelpunkt steht Naims neue Superbox Ovator (7800 Euro das Paar).

Am 22. und 23. Januar sind Naim-Audio Tage bei Amadeus-HiFi in Remscheid. Im Mittelpunkt steht Naims neue Superbox Ovator (7800 Euro das Paar), die dank eines Flachmembran-Mittelhochtöners von 380 Hertz bis weit über den Hörbereich hinaus überträgt, unerhört räumlich klingen soll. Ob sich dies im stereoplay-Hörraum bewahrheitet, können Sie in der Ausgabe 3/10 (ab 12.2. am Kiosk) nachlesen.

Auch Naims neuer Digitalwandler DAC wird mitspielen (ebenfalls bald in stereoplay). Hindenburgstr. 31, Tel: 02191/294029