Navfree USA: Kostenlose Onboard-Navi-App für iPhone und iPad

Geolife bietet seine Navi-App Navfree USA kostenlos an. Das Besondere: Das Kartenmaterial wird vollständig aufs Gerät geladen.

Wie bei allen App-Kategorien gibt es auch bei den Navigations-Applikationen kostenlose und kostenpflichtige. Die kostenpflichtigen bringen das Kartenmaterial vollständig mit und laden es auf dem internen Speicher des Smartphones ab - so genannte Onboard-Navigation. Es entsteht später kein Datenaufkommen während der Navigation und die Karte lädt und bewegt sich flüssig. Bei kostenlosen oder sehr günstigen Navi-Apps liegt das Kartenmaterial meist auf einem Server und wird erst je nach Bedarf vom Smartphone bzw. der App abgerufen - Offboard-Navigation. Man ist etwas abhängig von einer guten Datenverbindung und nimmt ggf. Laderuckler in Kauf.Einen ersten Vorstoß, diese aktuelle Situation zu durchbrechen, hat vor Kurzem Google unternommen, dessen App Google Maps 5.0 für Android das Kartenmaterial oft befahrener Routen in den Speicher schaufelt und später nie mehr nachladen muss. Die App und die Nutzung ist kostenlos. Geolife geht einen Schritt weiter und bringt eine vollständig kostenlose (auch keine Abogebühren) Navi-App mit Onboard-Karten. Knapp 1,8 GB belegt die App im Speicher. An Kartenmaterial gibt es bisher "nur" die USA und Großbritannien.

Es handelt sich nicht nur um eine reine Orientierungs-Applikation sondern um eine vollwertige Straßen-Navigation mit Sprachansagen, 3D-Ansicht und POIs. Eine weitere Besonderheit ist die Kompatibilität zum iPad. Zudem ist die Google Local Search implementiert und es gibt eine Anbindung an Facebook und Twitter zum Senden des Aufenthaltsortes. Automatischer Tag- und Nachtmodus und der Zugriff auf die iPod-Funktionen aus der App heraus sind ebenfalls an Bord.Navfree USA ist kostenlos, da die Entwickler das Kartenmaterial von OpenStreetMap verwenden - das oft als Wikipedia für Geo-Karten bezeichnet wird. Das Kartenmaterial wird von der Community geschaffen, was man auch an einer Melde-Funktion erkennen kann. Ändert sich ein Straßenverlauf oder entsteht an einer stelle ein neuer Kreisverkehr, kann man das direkt ins System eintragen.

In Kürze soll es auch Premium-Content per In-App-Purchase zu kaufen geben. Auch wenn das Kartenmaterial für die Entwickler weitestgehend kostenlos ist - der Programmieraufwand muss sich ja irgendwie lohnen.

Navfree USA 1.6.0 von Geolife ist kompatibel zum iPhone, iPad und iPod touch ab iOS 4.0 und ab sofort in iTunes zu haben.