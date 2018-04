Navi-Spezialist Navigon hat seine App "Navigon für iPhone" überarbeitet. Die neue Version 2.0.2 bringt einige Detailverbesserungen. Außerdem gibt es das Aktualisierung-Abo FreshMaps XL jetzt bis 7. März zum halben Preis.

Seit heute steht allen iPhone-Usern eine neue Version 2.0.2 der Navigon App fürs iPhone zu Verfügung. Die neue Version der bekannten Navigations-App beseitigt bekannte Schwächen der Vorgängerversion. So können nach dem Kauf von Navigon FreshMaps XL jetzt die Karten ohne Probleme heruntergeladen werden.

Auch die Funktionsweise des "Aktiven Fahrspurassistenten", des "Reality Scanners" sowie die In App-Option der "Truck- und Wohnmobil-Navigation" wurden verbessert. Mit der neuen Version 2.0.2 können Anwender die "Länderinformationen" an- oder ausschalten und selbst festlegen, ob sie das Update via WLAN oder UMTS herunterladen möchten. Außerdem hat Navigon die Preise für den Aktualisierungsdienst Navigon FreshMaps XL um 50 Prozent gesenkt. Im Aktionszeitraum bis 7. März 2012 kostet das Kartenabo für die Europaversion nur 14,99 Euro (statt 29,99 Euro) und für die Regionalvariante 24,99 Euro (statt 49,99 Euro). FreshMaps XL bietet zwei Jahre lang im 3-Monats-Rhythmus aktualisiertes Kartenmaterial zum Download. Das Update ist im App Store von Apple zu finden.