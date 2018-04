Navigon MobileNavigator 1.7.0 für iPhone und iPad erschienen

Die neueste Version der Navigon-Navi-Software MobileNavigator kann man nun auch auf dem iPad verwenden. Bisherige Nutzer der iPhone-Version zahlen nichts extra.

Navigon bringt ein Update für seine beliebte iPhone-Software Navigon MobileNavigator. Version 1.7.0 funktoniert nun auch mit dem iPad. Wer die Software bereits für das iPhone gekauft hat, braucht für die Nutzung auf dem iPad nichts extra zu zahlen. Einfach aufspielen und los geht's.

Streckenänderungen selbst eingeben

Außerdem bringt die neue Version einige neue Features mit. So findet man den aktiven Fahrspurassistenten, der dem Fahrer in einer Animation anzeigt, in welche Fahrspur er sich einordnen muss.

Ein Novum ist die Funktion "Map Reporter" bzw. "MyReport". Darüber kann der Nutzer Änderungen an der Streckenführung, etwa einen neuen Kreisverkehr oder eine Richtungsänderung einer Einbahnstraße direkt am Kartenmaterial vornehmen. Die Änderung wird zudem an Navigon übertragen und fließt nach einer Prüfung durch Experten in das kommende Kartenupdate ein.

Zusätzliche Inhalte ganz nach Bedarf

Per In-App-Purchase kann man im Navigon MobileNavigator zusätzliche Inhalte wie den "roten Michelin-Führer" (Hotels und Restaurants), den "grünen Michelin-Führer" (Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten), den "Prinz Top Guide Deutschland 2010" (Städteführer), den "Feinschmecker" (Restaurantführer) und den "ADAC Camping-Führer" dazukaufen.

Die Version 1.7.0 des Navigon MobileNavigator ist ab sofort erhältlich. Passend zu Weihnachten startet Navigon eine Aktion, in der die App für nur 59,99 Euro (statt 89,99 Euro) in der Europa-Variante angeboten wird. Auch bei den Reiseführern kann man bis zum 6. Januar, dem Ende der Aktion, sparen: Der rote Michelin-Führer kostet 14,99 statt 19,99 Euro, der grüne Michelin-Führer nur 11,99 statt 14,99 Euro.

Nutzer der kostenlosen Version Navigon select Telekom Edition müssen noch ein wenig auf das Update warten.