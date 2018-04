Navigon navigiert bald intuitiver

Der Hamburger Navispezialist Navigon hat die Einführung der neuen Navigationssoftware Navigon Flow angekündigt und erste Details bereits vorgestellt. Neue Modelle mit Navigon Flow sind Anfang September auf der IFA zu sehen.

Navigon hat die Nutzeroberfläche seiner Navigeräte gründlich überarbeitet. Herausgekommen ist Navigon Flow, dass weitaus intuitiver als die bisherige Bedienoberfläche sein soll, wie der Hamburger Hersteller heute mitteilt. Zudem sind die einzelnen Funktionen übersichtlicher angeordnet und die Schaltflächen größer geworden.

Wie die neue Navisoftware genau aussieht, an der Navigon zwei Jahre gearbeitet hat, verrät der Hersteller jedoch noch nicht. Navigeräte mit der neuen Software gibt es erst auf der IFA in Berlin Anfang September zu sehen.

+++UPDATE+++Navigon hat erste Details vorgestellt +++UPDATE+++

Navigon Flow bietet drei zentrale Menüansichten - Zieleingabe, Kartenansicht und Navigationsoptionen - die nebeneinander angeordnet sind und alle Standardfunktionen enthalten. Hinter diesen Menüansichten liegen Funktionsleisten, die mit ihren Icons für Orientierung sorgen. Dabei bietet Navigon Flow den direkten Zugang zu Funktionen und Einstellungen, die häufig gebraucht werden. Zudem setzt das neue Programm auf animierte Bildschirminformationen, die optisch nett aussehen und gleichzeitig den Anwendern eine zusätzliche Orientierung über die Funktionen des Navisystems bieten. Einzelne Features können per Knopfdruck oder Gesten eingeblendet werden. Recht große Schaltflächen und Schriften erleichtern überdies die Eingabe. Zudem bietet das System kontextabhängige Eingabeoptionen. Wechselt beispielsweise der Anwender während einer laufenden Navigation in die Menüansicht Zieleingabe, dann fragt das System nach, ob der Nutzer ein Zwischenziel eingeben möchte oder ein neues Reiseziel abspeichern will. Navigon Flow ist so ausgelegt, dass das Navi-Programm leicht zu erweitern ist. Die drei zentralen Ansichten - Zieleingabe, Kartenansicht und Navigationsoptionen - sind durch zusätzliche Anwendungen - wie etwa die Live-Dienste - erweiterbar.

