Navigon-Preisaktion: Navi-App jetzt günstiger

Navigon reduziert ab heute die Preise der Europaversionen seiner Navi-Apps für iOS, Android, Windows Phone 7 und Windows Mobile. Die befristete Aktion gilt bis zum 5. Januar. Gleichzeitig erscheint auch das erste Update der Windows Phone 7-App.

Die Preise sinken ab heute (bis zum 5. Januar) um bis zu 30 Prozent. Auch der Preis der In-App "Traffic Live" sinkt in diesem Zeitraum. So kostet die Navi-App für das iPhone während der Aktionsphase nur noch 54,99 Euro statt regulär 89,99 Euro. Die passende In-App Traffic Live gibt es dann für 14,99 Euro (statt 19,99 Euro). Dank der Funktion "Gift This App" lassen sich die mobilen Navigationslösungen für das iPhone jetzt auch recht leicht als Weihnachtspräsent verschenken. Die Navigon Navi-App für Android kostet in der Europa-Version nur noch 44,44 Euro (statt 59,95 Euro), die Zusatz-App Traffic Live gibt es schon für 14,95 Euro (statt 19,95 Euro). Für die Windows Phone 7-Version der App verlangt Navigon im Aktionszeitraum 59,99 Euro (statt regulär 84,99 Euro). Auch der Preis für die Navi-App-Version für Windows Mobile sinkt: auf 69,00 Euro statt regulär 89,95 Euro. Ab sofort ist auch das erste Update der Navigon-App für Windows Phone 7 erhältlich. Die Aktualisierung enthält den "Aktiven Fahrspurassistenten", der Nutzer mit einer Animation beim Spurwechsel unterstützt, sowie "Navigon MyMaps". Dank dieses Features können Anwender ab sofort Karten einzelner Länder separat herunterladen - beispielsweise aus dem "Europa-Paket" nur die Länder, die sie tatsächlich nutzen. Das spart Speicherplatz auf dem Smartphone und vereinfacht durch die Trennung von App und Karte die Installation künftiger Updates. Weitere neue Features sind "Wetter Live" und "Country Info", die Nutzer unterwegs mit Informationen zum Wetter versorgen, sowie mit den wichtigsten landestypischen Verkehrsregeln.