Die Garmin-Tochter Navigon hat ihre Navi-App überarbeitet. Navigon für iPhone bietet in der Version 2.1 die Möglichkeit, Google Street View zu nutzen; die Navi-App für Android-Smartphones wurde erweitert. Und die Navi-App für Windows Phone ist jetzt auch per FreshMap XL aktualisierbar. Ganz neu: die Navi-App für Bada-Smartphones.

Neues für iPhone-NutzeriPhone-Besitzer können nach dem Update der App "Navigon für iPhone" auf die Version 2.1 zukünftig auch "Google Street View" nutzen. Besitzern der "select"-Variante stehen mit dem Update 2.0 dagegen zahlreiche Funktionen der Vollversion zur Verfügung. Dazu zählen etwa der "Aktive Fahrspurassistent", der Kartenmanager "NAVIGON MyMaps" sowie gesprochene Verkehrsmeldungen. Weiterhin erhält die App eine neue Benutzeroberfläche, die den Wechsel zwischen den Funktionen erleichtert. Zusatzdienste wie "Traffic Live", "Panorama View 3D" und durch das Kartenabo "NAVIGON FreshMaps XL" können jetzt per In-App-Kauf eingekauft werden. Die Updates für die Vollversion und die "select"-Variante erhalten Bestandskunden kostenlos. Neues für Android App-NutzerDie neue Version "Navigon für Android 4.1" bietet zusätzliche Funktionen wie den "Aktiven Fahrspurassistenten", die Sprachausgabe per Bluetooth-Verbindung sowie ein intelligentes Widget für die schnelle Zieleingabe. Mit Hilfe des "Navigon Widgets" können Anwender direkt nach dem Start der App eines der letzten 20 Ziele auswählen oder noch einfacher nach POIs in der Nähe des Standorts suchen. Die Funktion "TrafficCheck" informiert über die Anzahl der Bau- und Gefahrenstellen sowie über Staus auf der Strecke. Das Update für die Vollversion und für NAVIGON select steht in den kommenden Wochen zur Verfügung. Bestandskunden erhalten die Aktualisierung kostenlos im Android Market. Neues für Windows Phone App-NutzerIm Frühjahr gibt es "Navigon FreshMaps XL" auch fürs Windows Phone 7 . Der Updateservice erlaubt Windowos-Smartphone-Besitzern zwei Jahre lang alle drei Monate das neueste Kartenmaterial herunterladen. Sobald aktualisierte Karten vorliegen, werden sie beim Start der App informiert. Neues für Bada App-NutzerIm zweiten Quartal bringt Navigon drei Navi-Vollversionen für das Samsung Betriebssystem Bada. Die Navigationslösung ist dann in Europa, Nordamerika und Australien/Neuseeland für das Samsung Wave 3 erhältlich. Die App bietet neben aktuellen Karten die Features "Traffic Live" und "Fahrspurassistent Pro" ebenso wie "Reality View Pro" und "Navigon MyRoutes". Die Vollversionen sind über den auf Bada-Phones vorinstallierten Store "Samsung Apps" erhältlich. Die Europavariante kostet 49,95 Euro, die Versionen für Nordamerika und Australien/Neuseeland 49,95 Dollar