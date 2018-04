Navigon: Update für iPhone Navi-App

Navigon für iOS 2.2 bietet einige zusätzliche Funktionen, zudem unterstützt die Software auch die höhere Auflösung des neuen iPhone 5. Das Update ist kostenlos. Neukunden bekommen das Programm bis zum 3. Oktober zum Aktionspreis.

Zum Start des neuen Apple-Betriebssystems iOS 6 stellt Navigon allen Apple-Usern ein kostenloses Update seiner Navi-App "Navigon für iOS" bereit.

Durch das Update haben Nutzer die Möglichkeit, eine beliebige Adresse oder einen Point of Interest in Apple Maps auszuwählen und mit der Navigon-App zum Ziel zu navigieren. Die neue Version 2.2 der bislang bereits schon sehr guten Navi-App von Navigon enthält die neuen Funktionen "Last Mile" und "Urban Guidance" sowie eine Integration von Apple Maps.

Last Mile führt Nutzer zum Beispiel vom Parkplatz des Wagens zum Ziel und auch wieder zu diesem zurück - dank automatischer Speicherung der Parkposition. Die Funktion Urban Guidance integriert erstmals die Streckennetze öffentlicher Verkehrsmittel, etwa von Bussen und Bahnen, in die Routenplanung.

Zudem unterstützt die die neue Version 2.2 der App auch die höhere Auflösung des 4-Zoll-Bildschirms des iPhone 5.

Preisaktion bis 3. Oktober

Bis zum 3. Oktober gibt es die Navigon Navi-App zudem günstiger: Die Europaversion der App Navigon Europe kostet im Aktionszeitraumes 69,99 Euro (statt 89,99 Euro). Die kleine Version, Navigon EU10, ist für 59,99 Euro (statt 74,99) erhältlich. Die In App Urban Guidance gibt es jetzt zum Aktionspreis von 2,99 Euro (statt 4,99 Euro).