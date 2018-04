Navigon Upgrade für Navigeräte der 40er und 70er Serie

Navigon bietet Upgrades für die Navigeräte der Serie 40 und 70 an. Die Modelle können mit der neuen Navisoftware Flow, zusätzlichen Karten und neuen Features ausgestattet werden. Die Upgrades kosten 69,95 Euro.

Alle Geräte der 40er- und 70er-Serie von Navigon - von Easy über Plus bis Premium - erhalten durch das Upgrade Kartenmaterial von 44 europäischen Ländern und die neue Navisoftware Navigon Flow. Neben einer vereinfachten Bedienung sorgt sie für mehr Übersicht - unter anderem ergänzt eine Funktionsleiste mit leicht verständlichen Icons das Navigationsmenü.

Die Geräte der Easy-Version erhalten durch das Upgrade die "Text-to-Speech-Funktion" in 13 Sprachen. Dadurch werden Entfernungen und auch die Namen von Straßen und Ausfahrten vorgelesen. Zusätzlich sind beim Navigon 40 Easy die "TMC-Sprachansage" das "One-Click-Menu" und "Premium TMC" für Frankreich und Großbritannien an Bord. Dieses Feature steht nach der Aufwertung auch den Besitzern eines Navigon 40 Plus und des Navigon 70 Plus zur Verfügung. Wer sein Navigon 40 Premium mit dem Upgrade aufrüstet, kann erstmals auch Premium TMC für Deutschland sowie "Panorama View 3D" und "Landmark View 3D" nutzen.

Die Upgrades stehen ab sofort für 69,95 Euro über Navigon Fresh zur Verfügung.

Hier ist ein Kurzüberblick über die Upgrade-Funktionen bei verschiedenen Modellvarianten der 40er und 70er Serie.

Upgrade für alle Modelle der 40er und 70er-Serie

NAVIGON Flow

Kartenupdate EU 44

Text-to-Speech in 13 Sprachen

Premium TMC für GB und F

TMC Sprachansage

One-Click-Menu (nur NAVIGON 40 Easy)

Premium TMC für GB und F

Premium TMC für D

Panorama View3D

Landmark View3D

