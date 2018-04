Navineuheiten auf der IFA

Navigon zeigt drei neue Navi-Serien

Die erheblich überarbeitete Navisoftware Flow und drei neue Geräteserien zeigt Navigon in diesem Jahr auf der IFA. Navigon will in den nächsten Monaten insgesamt zehn Modellvarianten der neuen 42er, 72er und 92er Modellreihe in den Handel bringen.

© Navigon Auf de IFA stellt Navigon zehn neue Modelle und drei neue Modellreihen vor

Navigon hat seine neue Navigerätegeneration in den drei neuen Serien 42, 72 und 92 zusammengefasst. Die Modelle der 42er-Klasse haben ein 4,3-Zoll-Display, während die vier Modelle der 72er-Serie sowie die Lotsen der 92er-Reihe mit einem 5-Zoll-Großdisplay ausgestattet sind. Die Geräte der neuen 92er-Serie besitzen zudem ein kapazitives Display mit einer speziellen Glasoberfläche, die Gestensteuerung erkennen kann. Die Navigeräte der drei Modellreihen unterscheiden sich außerdem durch die Namenszusätze Easy, Plus und Premium. Diese weisen auf unterschiedliche Ausstattungspakete hin. Die Ausstattungsvarianten Die Easy-Geräte bieten alle Basisfeatures - vom "Aktiven Fahrspurassistent" bis zum Kartenmaterial für 20 Länder in Europa. In der Plus-Variante erhalten Nutzer Digitalkarten von 44 Ländern. Zudem sind diese Modelle mit einer "Text-to-Speech"-Funktion ausgestattet, so dass sie Straßennamen und Verkehrsmeldungen vorlesen können. Die Premium-Ausstattung bietet weitere Features wie etwa den Premium-Staumelder Navteq Traffic und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Modelle mit dem Zusatz "Live" - wie das 72 Plus Live oder 92 Premium Live - können Echtzeit-Services wie "Navigon Traffic Live" oder "Google Local Search" nutzen. Alle neuen Navigon-Modelle im Überblick NAVIGON 42er NAVIGON 42 Easy

NAVIGON 42 Plus

NAVIGON 42 Premium NAVIGON 72er NAVIGON 72 Easy

NAVIGON 72 Plus

NAVIGON 72 Plus Live

NAVIGON 72 Premium NAVIGON 92er NAVIGON 92 Plus

NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Premium Live Anzeige