NAVTEQ-Kartenmaterial für Kroatien jetzt vollständig

Das beliebte Touristenziel an der Adria ist nun vollständig in NAVTEQ-Kartendaten aufgezeichnet.

Der Kartenanbieter NAVTEQ hat für das Kroatische Festland eine vollständige Kartenabdeckung erreicht. 85400 Kilometer Straßen und Daten zu 159 Inseln sind erfasst. Außerdem werden auf dem Kartenmaterial Sehenswürdigkeiten als dreidimensionale Modelle angezeigt. 15000 POIs hat NAVTEQ gleich mit aufgenommen. Wie von dem Kartenmaterial von NAVTEQ gewohnt, darf man sich auch auf Hinweise zu Geschwindigkeitsbeschränkungen und andere Verkehrsgegebenheiten verlassen. Ein eigenes NAVTEQ-Team vor Ort hat zudem auch Inoffizielle Ortsnamen erfasst.

connect meint: Endlich ist das bei Touristen so beliebte Reiseziel Kroatien vollständig auf den Navi-Kartendaten verzeichnet. Beim nächsten Ausflug an die Andria werden wir testen, ob auch die kleinste Stadt der Welt, die in Kroatien liegt und "Hum" heisst, ebenfalls vom Navi gefunden wird.