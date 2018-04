Neue 3D-A/V-Receiver in der Einsteigerklasse von Denon

Denon stellt die ersten Geräte seiner diesjährigen 3D-A/V-Receiver-Reihe vor. Die beiden Einstiegsmodelle AVR-1612 (449 Euro) und AVR-1312 (329 Euro) setzen kompromisslos die Technologien ihrer Vorgängermodelle fort und bieten noch mehr clevere Funktionen für den preisbewussten Heimkinonutzer.

Den Start markiert der AVR-1312, der preisbewussten Nutzern den hochwertigen Einstieg ins Heimkino ermöglichen soll. Die Endstufen-Sektion soll bis zu 110 Watt auf fünf Kanälen leisten können. Kurze Signalwege und die vibrationshemmende Konstruktion sollen für ein störungsfreies Bild- und Tonsignal sorgen.

Um die Bedienung so komfortabel wie möglich zu gestalten, sind am Gerät sowie auf der Fernbedienung Schnellwahl-Tasten mit einfachen Symbolen angebracht, die einen schnellen Zugriff auf die am meisten genutzten Musik- oder Bildquellen ermöglichen. Mit Hilfe der grafischen Benutzeroberfläche, die semitransparent über dem HDMI-Bild dargestellt wird, lassen sich schnell und unkompliziert weitere Einstellungen vornehmen.

Wer zusätzliche Funktionen benötigt, für den hat Denon den größeren Bruder AVR-1612 im Angebot. Er greift die guten Tugenden des AVR-1312 auf und besitzt darüber hinaus einen USB-Anschluss, über den Musik von iPods/iPhones direkt wiedergegeben werden kann.

Neben etwas mehr Verstärkerleistung (5x120Watt) besitzt der AVR-1612 das Audyssey MultEQ-Einmesssystem sowie Audyssey Dynamic Volume, die das Hörerlebnis auch in akustisch schlechten Räumen maximieren sollen - sowie in der Lage sind zu starke, störende Lautstärkesprünge auf Wunsch im Zaum zu halten. Als erstes Modell kann der Neuling zudem mit dem cleveren Denon Setup Wizard ganz einfach eingerichtet werden.

