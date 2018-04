Neue Datentarife bei Vodafone

Vodafone Deutschland startet heute die Vermarktung seiner neuen Datentarife für Laptops und Tablets. Den günstigsten Datentarif Flat 3,6 Light gibt es für 19,99 Euro im Monat. Die schnellste Variante Flat 100 nutzt LTE-Netze und wird für 69,99 Euro im Monat angeboten.

Vodafone hat seine Datentarife neu aufgestellt: Fünf verschiedene Tarifpakete sind jetzt im Angebot. Sie unterscheiden sich in den Zugangsgeschwindigkeiten ebenso wie im Inklusivvolumen für die Nutzung des Highspeed-Zugangs.

Bis zu 100 Mbit/s beim Empfang und 10 Mbit/s beim Senden ist mit der Toplösung Flat 100 möglich, die 69,99 Euro im Monat kostet. Diese Geschwindigkeiten werden aber nur in LTE-Ausbaugebieten von Vodafone mit LTE-fähigen Tablets und Laptops erreicht.

49,99 Euro im Monat kostet der Tarif Flat 50 (Highspeed-Volumen: 10 GB), mit dem (maximal) 50 Mbit/s beim Empfang und (max.) 10 Mbit/s beim Senden zur Verfügung stehen. Zudem sind Tarifvarianten mit (max.) 42,2 Mbit/s Empfangstempo (Flat 42,2), mit (max.) 21,6 Mbit/s (Flat 21,6) sowie (max.) 3,6 Mbit/s (Flat 3,6 Light) im Programm. Die Flat 3,6 Light bietet 1 Gigabyte Highspeed-Volumen und kostet 19,99 Euro im Monat. (Details zu den Tarifen siehe Tabelle).

Alle Daten-Tarife können das LTE-Netz von Vodafone nutzen - vorausgesetzt, es wird ein LTE-fähiges Tablet oder Laptop benutzt. Die mobilen Internet Flats von Vodafone erlauben Instant Messaging und Tethering. Voice Over IP ist nicht direkt möglich. Wer es nutzen will, muss die mobile Internet Plus Option hinzubuchen.

Vodafone bietet jungen Leuten, Studenten und Behinderten einen Rabatt von 5 Euro im Monat bei den Datentarifen.