Neue Evernote-Apps für iPhone und iPad

Die neue iPhone-Version für den Notizdienst Evernote unterstützt Multitasking. Apple hat die aktuellen Versionen von Evernote für iPhone, iPad und iPod genehmigt. Das hat der Betreiber der beliebten Online-Notizverwaltung jetzt bekannt gegeben.

Die neue Version soll die Multitasking-Fähigkeit von iPhone und Co. nutzen können. Es lässt sich nun also zwischen Evernote und anderen Apps hin- und herspringen, ohne sich neu orientieren zu müssen.

Weitere Verbesserungen: Beliebig viele Bilder lassen sich gleichzeitig an Evernote senden. Zudem wurde die maximale Länge von Audionotizen in dieser Version auf 90 Minuten erhöht. PDF-, TXT-, WAV-, MP-3 und HTML-Dateien lassen sich nun direkt von anderen Anwendungen an Evernote senden.

Die Software als auch der Dienst lassen sich gratis nutzen. Mehr über Evernote erfahren Sie im Praxistest von Evernote 4.0.