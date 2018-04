Fünf Genesis-CDs der Post-Gabriel-Ära remastert

Am 4. April veröffentlicht Virgin / EMI fünf Genesis-CDs neu remastert. Es handelt sich um Produktionen der Nach-Peter-Gabriel Ära ab 1975. Im einzelnen:

A Trick Of The Tail; Wind And Wuthering; ... And Then They Were Three; Duke; Abacab

Das Remastering datiert aus dem Jahr 2007. Es entspricht dem für die CD-Spuren der seinerzeit veröffentlichten Hybrid-SACDs.