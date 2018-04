Neue Kopfhörer von Ultrasone

Der bayerische Kopfhörer-Hersteller Ultrasone präsentiert mit der Signature-Serie eine neue Generation Kopfhörer für HiFi-Anwender und Profis. Die Premiere der Serie erfolgt mit der Vorstellung des Ultrasone Signature PRO, dem klanglich die vielfach prämierte Ultrasone Edition 9 Pate stand.

Mit dem Signature PRO will Ultrasone beweisen, dass sich hohe Solidität in Kombination mit exzellenten Materialien und vollendetes Design nicht ausschließen. So standen neben Haltbarkeit und hoher Stabilität die klassische Formgebung sowie eine ansprechende Haptik und maximale klangliche Ausbeute als die wichtigsten Merkmale bei der Entwicklung des Hörers im Vordergrund.

Die optischen Highlights des Signature Pro sind die Glas-Inlays auf beiden Kapseln, das hochwertige schwarze Lederkopfband und die Ohrpolster aus äthiopischem Schafsleder, sowie die spezielle Soft-Touch-Beschichtung, die dem Kopfhörer ein festes Griffgefühl verleihen und sein edles Äußeres untermauern sollen.

Herzstück des von Hand gefertigten Signature PRO ist ein eigens entwickelter 40-Millimeter-Schallwandler mit Titanium-Beschichtung, der mit einem Frequenzbereich von 8 Hz bis 42 kHz mehr als das gesamte menschliche Hörspektrum abdeckt. Durch die Ultrasone-typische, dezentrale Anordnung der Schallwandler innerhalb der Kapsel soll ein angenehmes, räumliches Hörempfinden erreicht werden.

Mit einem Gewicht von 300 Gramm ist der Signature PRO trotz aufwendiger Bauweise nicht schwerer als herkömmliche Kopfhörer. Wie die PRO-Serie wird der Signature PRO in einem stabilen Transportcase ausgeliefert.

"Mit der neuen Signature-Serie schließen wir die Lücke zwischen unseren hochwertigen PRO-Kopfhörern und den exklusiven Modellen der Serie Edition", erklärt Michael Zirkel, COO der Ultrasone AG. "Dabei adressiert die Signature-Serie einen qualitätsbewussten Anwenderkreis, der sowohl aus professionellen Nutzern wie auch Musikliebhabern besteht. Genauso wie bei unseren Editions-Modellen setzen wir bei Signature ganz auf "Made In Germany" - der Kopfhörer wird hier in Tutzing gefertigt."

Mit einem Bajonett-Verschluss kann das einseitig geführte Kabel im Handumdrehen getauscht werden (ein 1,5m langes Kabel mit 3,5mm Klinke und ein 3,0m Kabel mit 6,3mm Klinkenstecker liegen dem Hörer bei). Bei den Steckern setzen die Bayern auf hochwertige Neutrik-Verbinder.

Durch die Beigabe eines Kabels mit 3,5-mm-Verbindung trägt Ultrasone der Entwicklung Rechnung, dass immer mehr Anwender Musik am Laptop ohne externe Soundlösung nachgehen.

"Ultrasone hält ständig den Kontakt zu seinen Kunden und professionellen Anwendern aufrecht", erklärt Entwickler Andreas Veitinger. "Sie geben uns aus ihrer täglichen Praxis direktes Feedback, das wir für die Entwicklung neuer Kopfhörertechnologien und Lösungen benötigen. So entstehen unsere Modelle Hand-in-Hand mit dem Feedback der Profis und der Kritik aus ambitionierten HiFi-Kreisen."

Der Signature PRO ist ab Ende November 2011 im Handel sowie im Online-Shop der Ultrasone AG zu einem Preis von 899,00 Euro erhältlich.