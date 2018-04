Neue Lautsprecherserie von Dynaudio

Dynaudio stellt seine neue Boxenserie zur High End 2008 in München erstmalig vor. Diese soll die beliebte Audience-Reihe ablösen.

Noch sind Aussehen und technische Daten streng geheim. Auf der High End Messe in München, am 24. April, wird die dänische Traditionsmarke die Nachfolgeserie ihrer seit Jahrzehnten beliebten Audience-Reihe vorstellen. Insider erwarten sowohl technische wie auch optische Neuerungen, wie über eine bloße Überarbeitung hinausgehen. Erwartet wird ebenfalls, dass der Einstieg in die Serie mit einem Paar Kompaktboxen nach wie vor unter 1000 Euro Paarpreis möglich sein wird.

Die in AUDIO 6/07 getestete Kombination Dynaudio Audience 42 Wall mit Subwoofer wird auch in der neuen Serie weiterhin im Programm bleiben.