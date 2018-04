Neue Quincy Jones Signature Line Kopfhörerserie von AKG

Auf der IFA 2010 in Berlin gibt Harman die Partnerschaft mit der Musiklegende Quincy Jones bekannt und stellt zeitgleich die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit vor.

Quincy Jones hat gemeinsam mit dem österreichischen Kopfhörer-Spezialist AKG die Quincy Jones Signature Line entwickelt, die in Form von drei Modellen in jeweils drei Farben zur IFA 2010 dem Publikum präsentiert werden.

Quincy Jones - Musiker, Künstler, Philanthrop - ist ein Vorbild für viele Musikschaffenden. Seine Produktionen, zu denen das am meisten verkaufte Album aller Zeiten (Michael Jacksons "Thriller") und die am häufigsten verkaufte Single aller Zeiten ("We Are the World", ebenfalls gesungen von Michael Jackson) gehören, haben ihm 27 Grammy-Auszeichnungen eingebracht - mehr als jedem anderen noch lebenden Künstler.

Die Kopfhörerkollektion umfasst drei Modelle - vom Q 701 (500 Euro), dem ohrumschließenden Kopfhörer über den Q 460 (130 Euro) bis hin zum In-Ear-Modell Q 350 (60 Euro). "Wir sind eine Partnerschaft eingegangen, um Produkte zu entwerfen und auf den Markt zu bringen, die ganz klar zeigen, wie wichtig Klangqualität ist, wenn man die Kraft von Musik spüren möchten.", so Dinesh C. Paliwal, Chairman, Präsident und CEO Harman International.

Die Geräte sind ab Oktober 2010 erhältlich.