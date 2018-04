Neue Teufel-Boxen T 300, T 400 und T 500 ab 300 Euro

Bei den neuen Lautsprechermodellen T 300, T 400 und T 500 folgt die Berliner Audioschmiede Teufel ganz ihrem Motto "Viel Lautsprecher für wenig Geld".

Freunde des Regallautsprechers könnten beim T 300 fündig (300 Euro das Paar) werden: Das praktische Regalformat ermöglicht eine flexible Aufstellung oder Anbringung: Wandmontage, auf einem optionalen Standfuß oder direkt im Regal. 120 Watt maximale Belastbarkeit, komprimiert in ein 34 cm hohes Gehäuse sollen kompakten Spitzensound bieten. Erhältlich ist der T 300 in einer Farbkombination aus Wenge und Schwarz Hochglanz.

Anzeige

Fortgeschrittene werden möglicherweise im T 400 (550 Euro das Paar) ihr Traummodell finden: Der schlanke Standlautsprecher bringt auf 95 Zentimetern Höhe vier Chassis im Dreiwege-Prinzip unter. Zwei langhubige 13-cm-Kevlar-Tieftöner sollen für das nötige Bassfundament sorgen, ein weiterer 13-cm-Treiber die nötige Klarheit und Dynamik bei der Reproduktion von Stimmen garantieren und der 28-mm-Gewebekalotten-Hochtöner mit Waveguide das obere Frequenzbandende abrunden. 180 Watt maximale Belastbarkeit sorgen dabei für gesunde Pegelreserven und die Kombinationsmöglichkeit mit einer Vielzahl von Stereo-Verstärkern. Erhältlich in Schwarz mit hochglänzender Frontpartie. Die Spitzenposition des musikalischen Dreigestirns behauptet das T 500 Set (700 Euro): Es bietet 26 kg Lebendgewicht, 105 cm Gesamthöhe und eine maximale Belastbarkeit von 220 Watt. Mit von der Partie sind insgesamt drei 17-cm-Chassis (zwei Tief- und ein Mitteltöner) und ein 28-mm-Gewebekalotten-Hochtöner mit Waveguide. Das Dreiwegeprinzip soll eine unverfälschte Musikwiedergabe garantieren. Der Korpus der Standbox präsentiert sich in Wenge-Optik, während die Front einen Akzent in Hochglanz Schwarz bietet.