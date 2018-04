Das audiophile US-Label Mobile Fidelity Soundlab, kurz MFSL, kündigt eine neue Vinyl-Serie an: Die Silver Label Vinyls sollen Klassiker der Rock, Pop und Jazzgeschichte in audiophiler Tonqualität direkt vom Masterband liefern.

Der puristische, verlustarme Kopierprozess direkt vom Masterband in der gewohnten "Original Master Recording" Qualität soll auch bei den Silver Labels erhalten bleiben. Die Scheiben sollen aber im Standard-Gewicht mit hochwertigem Vinyl gepresst werden. Die MFSL Spezialisten setzen keinerlei klangverändernde Mastering Prozesse ein.Für das Jahr 2011 sind klassische Alben bekannter Rock- und Pop-Acts abgekündigt, wie Billy Joel, Rod Stewart, Stevie Wonder und den Sisters of Mercy. Der Verkaufspreis soll günstiger sein als bei den klassischen Ultradiscs. Mehr Informatione und eine Liste aller Titel auf der Homepage von MFSL sowie beim deutschen Vertrieb Sieveking Sound