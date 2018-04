Ab 29. März gibt es bei Aldi das 10-Zoll-Android-Tablet Medion Lifetab P 9516. Das nur 399 Euro teure Modell verfügt über einen 1 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor, 32 Gigabyte internen Speicher, eine UMTS/WLAN-Funkeinheit sowie Android 3.2 als Betriebssystem. Ein Update auf Android 4.0 soll in Vorbereitung sein. +++Update 22.03.2012, 12.11 Uhr+++

Ein großes 10-Zoll-Tablet für wenig Geld gibt es ab 29. März bei Aldi. Erste Flyer und die Pressemitteilung von Medion sind inzwischen aufgetaucht, die die Daten des 399 Euro günstigen Android-Tablet auflisten. Das 750 Gramm schwere Modell verfügt über ein 10 Zoll großes Display, das mit 1280 x 800 Bildpunkten eine recht ordentliche Auflösung besitzt. Angetrieben wird das Lifetab P 9516 von einen 1,0 Gigahertz schnellen Tegra 2 Dualcore-Prozessor, der von einem Nvidia Grafikprozessor unterstützt wird und auf 1 Gigabyte zugreifen kann.

Der interne Speicher ist mit 32 Gigabyte ganz gut aufgestellt, per Speicherkarte kann er um weitere 32 Gigabyte erweitert werden. Das Lifetab P 9516 geht via UMTS/HPSDPA und WLAN recht flott ins Internet. Das Tablet verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera (mit LED Blitz) auf der Rückseite. Auf der Frontseite ist eine 2-Megapixel-Kamera zu finden. Die maximale Einsatzzeit des Tablets wird vom Hersteller mit 10 Stunden angegeben - ein ordentlicher Wert. Ab 29. März kommt das neue 10-Zoll-Tablet von Medion mit Android 3.2 in den Aldi-Filialen. Wie im Flyer hingewiesen wird, soll ein Upgrade auf Android 4.0 in "wenigen Monaten" zur Verfügung stehen. Hier finden Sie einen connect-Test des Vorgängermodells Medion Lifetab P 9514 .

+++Update von 22.03.2012; 12.11 Uhr+++Nach einer Meldung von golem.de soll das neue Medion Lifetab 9516 baugleich sein mit dem Lenovo Ideapad K1. Zwar unterscheiden sich beide 10-Zoll-Tablets optisch voneinander, doch die Technik soll identisch sein mit dem vor einem Jahr vorgestellten Ideapad K1. Das Ideapad K1 mit 32 GB gibt es zurzeit im Onlinehandel, etwa bei notebooksbilliger.de, für 339 Euro. Also deutlich günstiger als das Medion Tablet bei AldiDie Übernahme der Lenovo-Technik im neuen Medion Tablet ist gar nicht abwegig. Lenovo hatte im letzten Jahr Medion übernommen.