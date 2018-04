Das Jabra Bluetooth-Headset Easycall vereinfacht die Bedienung per Sprachansage. Das 30 Euro teure Headset kommt jetzt in den Handel.

Das Jabra Headset Easycall bietet einigen Komfort. So informiert es seinen Benutzer per Sprachansage, ob das Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist oder ob sein Akku geladen werden muss. Außerdem passen die in die kleine Sprech-/Höreinheit eingebauten digitalen Signalprozessoren die Empfangslautstärke des Easycall automatisch an die Umgebungsgeräusche an. Auf eine (Umgebungs-)Geräuschunterdrückung wie beim Schwestermodell Xtreme 2 verzichtet das preisgünstige Modell. Das Headset verbindet sich mit maximal zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig. Es hat eine maximale Gesprächszeit von (bis zu) sechs Stunden. Die Standby-Zeit beträgt acht Tage, dann muss sein Akku wieder aufgeladen werden. Das Jabra Easycall ist ab sofort im Handel für 29,99 Euro erhältlich.