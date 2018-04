Neues Netzteil von Naim

Naim erweitert sein Netzteilprogramm um das 2098,- Euro teuere XP5 XS

Anfang Dezember stellte Firma Naim das XP5 XS vor - ein externes Netzteil im schicken Gehäuse der XS-Serie. Das XP5 XS bietet sich als ideales Upgrade für den Streamingplayer ND5 XS (Test in der aktuellen stereoplay) oder den D/A-Wandler DAC an - ist aber auch mit dem Streamingplayer NDX, dem Festplattenspieler/Musikserver HDX und dem CD-Spieler CDX2 kompatibel.

Naim befolgt schon immer den Grundsatz, dass die Qualität der Stromversorgung für den Klang von Highend-Komponenten von entscheidender Bedeutung ist. So soll das neue Netzteil für alle kompatiblen Geräte eine deutliche Performancesteigerung darbieten, die sich laut Naim nur mit dem größeren Bruder, dem XPS, oder dem Referenz-Netzteil 555PS übertreffen lässt.

Praxis: Raumeinmessung selbst gemacht

So verspricht Naim mit dem hochwertigen, von den Audioschaltungen getrennten Netzteil des XP5 XS Zugewinn vor allem an Dynamik, Ausdruck und Klarheit in der Musikwiedergabe.

Features

eigens entwickelter 400-VA-Ringkerntrafo

hochwertiges Burndy-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

mehrere geregelte Versorgungsspannungen

Keramikkühlkörper mit geringer Kapazität

nichtmagnetisierbares Gehäuse der Serie XS

kompatibel mit ND5 XS, NDX, HDX, CDX, CDX2, CDS2, CDS3, DAC

Entwicklung und Fertigung in Salisbury, Großbritannien

Erhältlich ab 16. Dezember 2011 zu einem Preis von UVP: 2.098,00 Euro. Weitere Infos unter: www.music-line.biz