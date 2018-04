Heute Abend stellt Samsung in Frankfurt sein neues kleines S3 vor. Seit einigen Stunden sind die technischen Daten des Newcomers bekannt.

Kurz vor der offiziellen Vorstellung (Einladungsmotto: Seien Sie dabei, wenn etwas Kleines ganz groß rauskommt) eine kleinen Variante des Galaxy S3 (im Bild) heute Abend in Frankfurt sind seine technischen Daten im Web durchgesickert.

Wie erwartet ist das S3 Mini mit einem 4-Zoll-Display ausgestattet. Es wird von einem 1,0 Gigahertz schnellen Doppelkern-Prozessor angetrieben, dem 16 Gigabyte Speicher zur Verfügung stehen. Dieser Speicher ist per Speicherkarte erweiterbar. Als Betriebssystem kommt das topaktuelle Android 4.1 (Jelly Bean) zum Einsatz. Eine 5-Megapixel-Kamera mit Bllitz ist auch vorhanden.

Liefertermin: Laut Online-Shop im November

Vereinzelt ist das neue Smartphone in diversen Ländern bei Online-Shops aufgetaucht. So taucht das Modell beispielsweise im Samsung Mobile Online Shop in Österreich ohne Bild und technische Spezifikationen, aber mit Preisangabe 399 Euro und Liefertermin November 2012 auf.

Ob die bislang durchgesickerten Fakten zum S3 Mini wirklich stimmen, wird sich heute Abend bei der Presseveranstaltung in Frankfurt rausstellen.

Technischen Spezifikationen:

Display: 4,0 Zoll, Super AMOLED, 800 * 480 Pixel

Prozessor: 1 Gigahertz Doppelkern-Prozessor

Speicher: 16 Gigabyte, erweiterbar per MicroSD-Karte

Betriebssystem: Android 4.1 (Jelly Bean)

Akku: 1.500 mAh

Onlinezugang: GSM/UMTS/HSPA (Empfang: 14,4 Mbit/s, Senden: 5,76 Mbit/s) WLAN (802.11 a/b/g/n 2,4 und 5 Ghz)

Kamera: 5 Megapixel mit Autofokus und LED-Blitz

Gewicht: 112 Gramm