stereoplay High End Guide

Neuheiten von ATR in München

Auf über 400 Quadratmetern in Halle 3 und in drei Räumen der Obergeschosse präsentiert sich ATR-Audio Trade, der "Meister des Kleinen", in diesem Jahr größer denn je. Einer der Gründe ist der 20. Geburtstag von Pro-Ject, der in Raum F118 im Atrium 4 ausgiebig gefeiert wird.

© Archiv 20 Jahre Pro-Ject

Anzeige Der neueste Streich von Pro-Ject ist die kleine Stream Box SE , die aus jedem bestehenden Netzwerk die Musik (auch drahtlos) empfängt. Ein anderer König des Kleinen ist Ortofon. Der dänische Tonabnehmer-Spezialist stellt mit dem MC Xpression Heritage einen ultimativen Abtaster mit SME-Tonarmanschluss vor. Und mit dem ST-80 SE (1300 Euro) den passenden Übertrager gleich mit. Gar kein "großes HiFi" mehr bei ATR?Doch, doch. ATC hat seine - natürlich großen - Aktivlautsprecher optisch aufgefrischt (Raum C113 in Atrium 3), und Cabasse präsentiert in Raum F117 im Atrium 4 neben seiner neuen Pacific 3 SA die volldigitale L'Ocean . Die eigenwillige Kugel mit 38-Zentimeter- Tieftöner und Dreiwege- Koaxialeinheit TC 23 aus dem Cabasse-Spitzenmodell La Sphere verspricht schier einzigartige Hörerlebnisse - auch wegen der zuspielenden Elektronik des kanadischen Digitalspezialisten Anthem. Firmenhistorie Audio Trade ATR-Audio Trade aus Mülheim an der Ruhr ist einer der ältesten Vertriebe Deutschlands und seit 1978 ein Spezialist für hochwertige Musik- und Bildwiedergabe. Das Team von 20 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst mit Peter Mühlmeyer an der Spitze betreut ein Produktportfolio von ausgemachter Analogtechnik wie klassischen Plattenspielern und Lautsprechern über Röhrenelektronik bis hin zu hochwertigen Mehrkanal- Angeboten. Entsprechend hat ATR eine beeindruckende Markenvielfalt im Programm: Pro-Ject, Ortofon, Cabasse, ATC, Anthem, Paradigm, Vutec, Copland und Solidsteel. Interview stereoplay: Was sind die Gründe für den weltweiten Erfolg von Pro-Ject in den letzten 20 Jahren? Peter Mühlmeyer: Erfolg braucht eine zündende Idee sowie Mut und Konsequenz. 1991 wurde die schwarze Scheibe totgesagt. In dieser Situation im Glauben an die Schallplatte eine neue Marke für erschwingliche Plattenspieler zu etablieren, war mutig, fast paradox. Und die Pro-Ject-Idee nach und nach auf Verstärker- sowie Digitaltechnik zu übertragen war die richtige Konsequenz. Heute haucht Pro-Ject neuesten digitalen Entwicklungen zu günstigen Preisen audiophiles Leben ein - und ist einer der wenigen verbliebenen Anbieter von CD-Spielern mit reinen CD-Laufwerken.

© Archiv Zukunftsweisendes Pro-Ject: die kleine Stream Box SE.

© Archiv Der Neue Super-Abtaster Ortofon MC Xpression Heritage

© Archiv Die neue Superbox Cabasse L'Ocean.

© ATR Geschäftsführer: Peter Mühlmeyer