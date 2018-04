Schon vor der High End kann man in Stuttgart bei HiFi-Studio Wittmann die neuesten Lautsprecherkreationen von Verity Audio bewundern.

Schon vor der High End kann man in Stuttgart bei HiFi-Studio Wittmann die neuesten Lautsprecherkreationen von Verity Audio bewundern. So sollen die neuen Leonore für 15900 Euro das Paar mit hohen Wirkungsgrad und Doppel-Bass im eigenen Gehäuse extrem dynamisch und eine vorbildliche Luftigkeit vermitteln. Mit der zierlicheren Finn will dann Verity Audio beweisen, dass man in Canada auch für 6000 Euro pro Paar sehr augewogene und leicht anzutreibende sowie impulsiv klingende Lautsprecher bauen kann. Vorführungen am 8.5. zwischen 15 und 21 Uhr.