Nokia Lumia 800 ab heute erhältlich

Das erste Windows-Phone von Nokia kommt heute in Deutschland in den Handel. Das in drei Farben erhältliche Modell Lumia 800 ist ein optischer Leckerbissen und gleich bei drei Netzbetreibern - Deutsche Telekom, E-Plus und Telefonica O2 - sowie Mobilcom-Debitel im Progamm. Nokias erstes Windows Phone soll 499 Euro (UVP) kosten.

Heute beginnt in Deutschland die Windows-Ära von Nokia. Das neue mit Windows Phone 7.5 Mango ausgestattete Lumia 800 kommt in den Handel. Bereits äußerlich hinterlässt das Lumia 800 ein Top-Eindruck. Mit dem aus einem Block gefertigten Gehäuse und dem gewölbten AMOLED-Display ist es ein echter Hingucker. Sein 9,4 Zentimeter (3,7 Zoll) großer Touchscreen mit 480 x 800 Pixel beeindruckt mit seiner Detailschärfe. Das Quadband-Smartphone mit Internet Explorer 9 Mobile erlaubt Highspeed-Verbindungen ins Internet via UMTS mit HSDPA (max. 14,4 Megabit/Sekunde) sowie via WLAN. Der 1,4 GHz schnelle Qualcomm Snapdragon Prozessor sorgt für die flotte Bedienung, sein 16 Gigabyte großer interner Speicher für ausreichend Reserven. Zur umfangreichen Ausstattung gehört aber auch eine 8 MP-Autofokus-Kamera (mit zwei LED-Blitzern), die HD-Videos im 720 p-Format aufnehmen kann.

Das Lumia 800 unterstützt die neuen Nokia-spezifische Anwendungen Nokia Drive und Nokia Musik. Nokia Drive ist ein sprachgeführtes Navigationsgerät mit kostenloser Navigation inklusive Routenführung und spezieller In-Car-Nutzeroberfläche.

Die in Nokia Musik integrierte Anwendung "Konzerte" bietet die Möglichkeit, nach lokaler Live-Musik zu suchen, musikalische Entdeckungen in sozialen Netzwerken zu teilen oder Konzerttickets online zu kaufen. "Konzerte" ist Teil eines kommenden Nokia Musik-Softwareupdates. Nachtrag: Die Deutschen Telekom bietet das Nokia Lumia 800 ab sofort zum Beispiel mit dem Tarif Complete Mobil L für 4,95 Euro an. Zur Markteinführung stattet die Telekom die ersten 20.000 Geräte zusätzlich mit einer 50 Euro Gutscheinkarte aus, mit der Apps und Spiele aus dem Windows Phone Marketplace geladen werden können. Darüber hinaus können Telekom Mobilfunkkunden kostenpflichtige Apps bequem über ihre monatliche Mobilfunkrechnung bezahlen

Die E-Plus-Tochter Base hat ebenfalls das Nokia Lumia 800 seit heute im Programm - zum monatlichen Mietpreis von 28 Euro. In diesem Preis ist auch eine Internet-Flatrate, der Base-Basistarif sowie das Sorglos-Paket enthalten. Letzteres bietet die Leistung, dass das Nokia Lumia 800 während der zweijährigen Mietdauer bei Wasser-, Sturz und Bruchschäden kostenlos repariert oder ersetzt wird. Hier finden Sie einen ausführlichen connect-Test des Nokia Lumia 800