Nokia Lumia 800 bald bei O2

Am 15. November startet O2 Telefonica den Verkauf des neuen Nokia Smartphones Lumia 800. Das erste Nokia-Phone mit Windows-Betriebssystem wird 481 Euro (ohne Mobilfunkvertrag) kosten.

Gestern vorgestellt und ab 15. November 2011 bei O2 zu bekommen: Das brandneue Nokia Lumia 800. Das erste Nokia-Smartphone mit Windows Phone Mango-Betriebssystem gibt es bei O2 über das Angebot "O2 My Handy" für 481 Euro. Bezahlt wird zunächst 1 Euro Anzahlung, der Rest wird dann in 24 Monatsraten zu 20 Euro abbezahlt. O2 bietet den potentiellen Käufern des neuen Nokia sogar an, ihr altes Mobiltelefon im Shop einzutauschen und dadurch noch etwas vom Gesamtverkaufspreis sparen zu können. Das Nokia Lumia 800 bietet ein auffallendes Design, ist in drei Farbvarianten zu bekommen und verfügt über eine attraktive Social Media- und Internet-Performance mit schnellem Zugang zu sozialen Netzwerken. Das Lumia 800 setzt auf das Microsoft Betriebssystem Windows Phone Mango.

Hier finden Sie einen ersten Test vom Nokia Lumia 800