Heute präsentierte Nokia seinen neuen Smartphones mit Windows Phone 8. Das Nokia Lumia 820 ist das neue Mittelklasse-Modell. Es bietet ein attraktives Gehäuse, wechselbare Oberschalen, eine 8 Megapixel-Kamera und einen flotten Dualcore-Prozessor.

Das Nokia Lumia 820 ist ein stylishes Mittelklasse-Phone in einem attraktiven Unibody-Gehäuse und wechselbaren Oberschalen. Sieben Farbvarianten stehen zur Auswahl. Unter den Wechselcover ist sogar eine Variante, die es erlaubt das Lumia 820 kabellos zu laden. Eine Funktion, die auch beim neue Nokia-Topmodell Lumia 920 zu finden ist.

Unter dem mit einem 4,3 Zoll Display (Auflösung nur 480 x 800 Pixel) ausgestatteten Designer-Gehäuse sorgt ein 1,5 Gigahertz schneller Qualcomm Doppelkern-Prozessor für zügige Zugriffe auf Apps und Internet. Im stehen 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und 8 Gigabyte interner Speicher zur Verfügung. Der interne Speicher ist zudem per Speicherkarte erweiterbar, was bislang bei Smartphones mit Windows-Betriebssystem nicht möglich war. Das Nokia Lumia ist mit einer 8 Megapixel-Kamera (auf seiner Rückseite) ausgestattet.

Beim Nokia Lumia 820 stehen die Gehäusefarben rot, gelb, grau, cyan, lila, weiß und schwarz zur Auswahl. Das Smartphones wird in einer LTE-Version und in einer HSPA+ Varianten (also ohne LTE) erhältlich sein. In ausgewählten Märkten wird es voraussichtlich im Spätherbst in den Handel kommen. Ob Deutschland dazu gehört und wie teuer es bei uns sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Nokia Lumia 820 - Die wichtigsten Fakten

Display: 4,3 Zoll, Auflösung 480 x 800 Pixel

Prozessor 1,5 GHz Dualcore Snapdragon S4

Speicher: 1 Gigabyte RAM, 8 GB interner Speicher (per Speicherkarte erweiterbar)

Kamera: 8 Megapixel mit Carl Zeiss Optik (Rückseite), 1,2 Megapixel (Front)

Internetzugang: GSM/UMTS/HSPA/(LTE) und WLAN

Akku: 1650 mAh

Gesprächszeit: GSM: 14 Stunden, UMTS: 8 Stunden

Größe: 130 x 71 x 11 mm

Gewicht: 160 Gramm

