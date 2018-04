Das Windows-Phone-Topmodell Nokia Lumia 900 ist ab sofort im Handel erhätlich. In Online-Shops ist es für rund 500 Euro zu bekommen.

Das schlanke Smartphone entspricht äußerlich weitgehend dem Schwestermodell Lumia 800, ist aber mit einem etwas größeren Bildschirm ausgestattet. In den USA ist das Windows-Phone Nokia Lumia 900 bereits seit Beginn des Jahres auf dem Markt. Jetzt kommt das neue Flaggschiff der mit Windows Phone 7.5 ausgestatten Modelle auch in Deutschland in den Handel.

Angeboten wird bei uns ausschließlich die mit UMTS/HSPA-Technik ausgestattete Variante, die mit ihrer Empfangsgeschwindigkeit von 42 Mbit/Sekunde zu den schnellsten Surfern unter den Smartphones zählt.

Äußerlich unterscheidet sich das Lumia 900 kaum vom Schwestermodell Lumia 800. Es ist mit seinem 4,3-Zoll-Bildschirm zwar etwas größer, aber ähnlich dünn (12 Millimeter) und ebenfalls in ein schickes, mattes Polycarbonat-Gehäuse eingepackt.

Die Auflösung seines Displays entspricht mit 480 x 800 Pixel ebenfalls dem Bildschirm des Schwestermodells. Der 1,4 Gigahertz schnelle Singlecore-Prozessor ist ebenfalls im Schwestermodell zu finden. Das Lumia 900 verfügt über 16 Gigabyte großen Speicher, der sich nicht erweitern lässt. Außerdem ist eine 8 Megapixel-Kamera eingebaut, die mit einer Optik von Carl Zeiss ausgestattet ist.

Im ersten Test zeigte sich das Nokia Lumia 900 als das schickste und aufgrund der Größe am bequemsten bedienbare Modell unter den Smartphones mit Windows Phone 7.5.

Das Nokia Lumia 900 wird bei uns in den Farben Weiß, Schwarz und Cyan angeboten. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 579 Euro, im Onlinehandel ist das Modell bereits ab 498 Euro zu finden.

