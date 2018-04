Nokia hat seine neuen Windows-Smartphones vorgestellt. Vor allem das neue Topmodell Nokia Lumia 920 trumpft mit einigen Technik-Leckerbissen auf. Das LTE-Smartphone hat ein HD-Display, eine Kamera mit Pureview, Windows Phone 8 und kann ohne Kabel aufgeladen werden.

Wie erwartet hat Nokia heute zwei neue Lumia-Smartphones mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows Phone 8 in New York vorgestellt. Vor allem das neue Topmodell Lumia 920 trumpft mit Eigenschaften auf, die auf dem Niveau von Android-Topmodellen liegen. Unangenehmerweise liegt das Gewicht des optisch sehr gut gelungenen Smartphones mit 185 Gramm deutlich über dem Niveau der Konkurrenz.

Das neue Nokia-Spitzenmodell verfügt über ein 4,5-Zoll-Display mit einer detailscharfen Auflösung von 1280x768 Pixeln. Als Antrieb kommt zwar "nur" ein mit 1,5 Gigahertz getakteter Doppelkern-Prozessor von Qualcomm zum Einsatz. Er kann auf 1 Gigabyte RAM und 32 GB internen Speicher zugreifen. Dieser Speicher ist jedoch nicht per Speicherkarte erweiterbar. Stattdessen stehen ihm 7 GB Online-Speicherplatz bei SkyDrive zur Verfügung.

Interessant ist die Kamera auf der Rückseite des Lumia 920: Sie setzt auf die PureView Kameratechnik. Zwar stehen ihr nicht 41 Megapixel, wie beim Nokia 808 Pureview zur Verfügung, sondern nur 8,7 Megapixel, sie ist aber mit einer leistungsstarken Carl-Zeiss-Optik ausgestattet. Floating-Lens-Technik wird zur Bildstabilisierung eingesetzt, sodass auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen noch scharfe Bilder geknipst werden können. Wie gut die Kamera wirklich ist, werden ausführliche Connect-Tests zeigen.

Interessant ist auch ein anderes Zusatz-Feature des neuen Nokia-Spitzenmodells. Das Lumia 920 ist für die induktive Ladung - also eine Ladung ohne Steckverbindungen - vorbereitet. Gleichzeitig bei der Präsentation der neuen Lumia-Modelle zeigte Nokia in New York auch eine ganze Reihe an kabellosen Ladestationen.

Der Akku des Lumia 920 fällt mit 2000 mAh für ein Model, von dem es auch eine Variante mit LTE-Funkeinheit geben wird, vergleichsweise klein aus. In GSM- und UMTS-Netzen soll es Herstellerangaben zufolge dennoch Gesprächszeiten von bis zu 17 Stunden (in GSM-Netzen) bzw. 10 Stunden (in UMTS-Netzen) erlauben. Interessant ist, wie lange die Ausdauer in LTE-Netzen sein wird

Das Nokia Lumia 920 wird in vier verschiedenen Farben angeboten. Details zum Preis und zum genauen Marktstarttermin in Deutschland stehen noch aus. Ob es noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2012 kommen wird ist nicht klar. Wahrscheinlich wird das Lumia 920 dann in einer LTE-Version und eine UMTS/HSPA+-Version bei uns auf den Markt kommen. Keine Angaben gibt es bislang auch zu den Preisen der beiden Modellvarianten. Nokia Lumia 920 - Die Fakten

Display: 4,5 Zoll, Auflösung 1280x768 Pixel

Prozessor: 1,5 GHz Dualcore Snapdragon S4

Speicher: 1 Gigabyte RAM, 32 GB interner Speicher (nicht erweiterbar per Speicherkarte)

Kamera: 8,7 Megapixel PureView mit Carl-Zeiss-Optik (Rückseite), 1,2 Megapixel (front)

Internetzugang: GSM/UMTS/HSPA/(LTE) und WLAN

Akku: 2000 mAh mit integrierte induktiver Ladetechnik

Ausdauer: 17 Stunden/10 Stunden (GSM/UMTS)

Große: 130x71x11 mm

Gewicht: 185 Gramm

Preis: bislang keine Angaben

Marktstart in Deutschland: bislang keine Angaben

