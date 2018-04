Nokia nennt Preise für Lumia 920 und 820

Nokia hat jetzt den Starttermin und die Verkaufspreise seiner neuen Lumia-Modelle verraten. Das Spitzenmodell Lumia 920 kostet 650 Euro, das Mittelklasse-Smartphone Lumia 820 gibt es für 500 Euro.

Anfang September hat Nokia zwei mit Windows Phone 8 ausgerüstete Lumia-Modelle vorgestellt, - jetzt haben die Finnen die Preise und die Marktstarttermine genannt.

Nokia startet den Verkauf von Lumia 820 und Lumia 920 im November. Das Lumia 820 kostet in Deutschland 500 Euro, das neue Topmodell Nokia Lumia 920 gibt es für 650 Euro. Beide Modelle wird es bei Vodafone und Mobilcom-Debitel geben. Telekom und O2 Telefonica nehmen lediglich das Mittelklasse-Modell Lumia 820 in ihr Programm auf. Zudem sind die beiden Smartphones im freien Handel erhältlich.

Nokia Lumia 820

Das Nokia Lumia 820 ist ein farbenfrohes Mittelklasse Smartphone, das über ein 4,3 Zoll-Bildschirm mit Standardauflösung von 480 x 800 Pixel verfügt. Als Antrieb dient ebenfalls ein 1,5 Gigahertz schneller Dualcore-Prozessor. Ihm stehen 8 Gigabyte interner Speicher zur Verfügung, der per Speicherkarte erweiterbar ist.

Es ist zum Verkaufsstart in den Farben Gelb, Rot, Schwarz und Weiß zu bekommen. Das Besondere am Lumia 820 ist sein austauschbares Cover. Eine Palette an Wechselcover in verschiedenen Farben stehen zur Auswahl. Weitere Details zum 160 Gramm schweren Lumia 820 finden Sie hier.

Nokia Lumia 920

Das neue Nokia Spitzenmodell Lumia 920 bietet ein 4,5 Zoll großes, detailreiches Display (Auflösung: 1280 x 768 Pixel), einen flotten 1,5 Gigahertz Dualcore-Prozessor und einen 32 Gigabyte großen, aber nicht erweiterbaren Speicher.

Zu den technischen Highlights des 185 Gramm schweren Smartphones gehört seine 8,7 Megapixel-Kamera, die mit viel Zusatztechnik wie PureView, Floating Lens Technology, optischer Bildstabilisator und einiges mehr ausgestattet ist, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch gute Bilder knipsen zu können. Sogar eine kabellose Ladefunktion ist beim Lumia 920 vorhanden. Es ist zum Verkaufsstart in den Farben gelb, rot, schwarz und weiß verfügbar. Weitere Infos zum neuen Nokia 920 .