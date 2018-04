Nokia präsentiert zwei Smartphones mit Windows Phone Mango

Auf seiner Hausmesse Nokia World 2011 stellte Nokia in London die lang erwartete, neue Smartphone-Generation mit Windows Phone 7 Mango vor. Überraschenderweise waren es nur zwei Windows-Modelle sowie vier Mobiltelefone.

Die Erwartungen waren sehr hoch - doch Nokia-Chef Stephen Elop präsentierte in seiner Eröffnungsrede auf der Nokia World in London statt - wie erwartet - einer Palette an Modellen lediglich zwei neue Nokia-Smartphones mit dem Betriebssystem Windows Phone Mango. Außerdem wurden vier Mobiltelefone der neuen Asha-Serie (siehe eigener Beitrag) vorgestellt.

Die beiden neuen Windows Phone-Modelle sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Das neue Flaggschiff Lumia 800 erinnert an das vor einigen Monaten vorgestellte MeeGo-Smartphone Nokia N9. Das 142 Gramm schwere Modell besitzt einen 3,7 Zoll großes AMOLED-Touchscreen, sein Gehäuse ist aus einem Block Polycarbonat gefräst. Die attraktive Hülle bietet optimale Empfangsleistungen. Angetrieben wird das Lumia 800 von einem 1,4-GHz-Single-Core-Prozessor, der von einem Grafikprozessor unterstützt wird. Dem Smartphone stehen 512 MB Arbeitsspeicher zur Verfügung.

Eine 8-Megapixel-Kamera von Carl Zeiss mit Autofokus und Dual-LED-Blitz ist ebenfalls vorhanden. Der 1450 mAh-Akku verspricht gute Ausdauerwerte: 380 Stunden Rufbereitschaft oder 59 Stunden Musikwiedergabe.

Das neue Nokia-Modell verfügt über einen 16 Gigabyte großen internen Speicher, der nicht per Speicherkarte erweiterbar ist. Jedoch steht ein zusätzlicher 25 Gigabyte großer SkyDrive-Online-Speicher als Ablage für Musik, Videos und mehr zur Verfügung. Natürlich ist auch das Nokia Onboard-Navisystem Nokia Drive im neuen Lumia 800 installiert. Es bietet jetzt eine spezielle In-Car-Oberfläche für den Einsatz im Auto.

Das in drei Farben erhältliche Smartphone kommt bereits in den nächsten Wochen nach Deutschland. Zu bekommen ist es bei: Deutschen Telekom, E-Plus, Mobilcom-Debitel und Telefonica O2. Es ist auch ab sofort direkt bei Nokia bestellbar - der Preis: 499 Euro (UVP). Lediglich 320 Euro wird das neue Lumia 710 kosten - das sich als Netzwerk-Smartphone mit Top-Browserqualitäten profilieren will. Das in einer weißen und in einer schwarzen Version erhältliche 126 Gramm schwere Smartphone lässt sich mit farbigen Wechselcover individuell gestalten. Es verfügt über ein 3,7 Zoll großes Display sowie einen flotten 1,4 Gigahertz-Single-Core-Prozessor, der mit einem zusätzlichen Grafikprozessor ausgestattet ist.

8 Gigabyte interner Speicher stehen zur Verfügung, er lässt sich jedoch per Speicherkarte um 16 Gigabyte erweitern. Die eingebaute 5-Megapixel-Kamera ist mit Autofokus und LED-Blitz ausgestattet. Ebenfalls vorhanden: Das Onboard-Naviprogramm Nokia Drive und die neue Nokia-Anwendung Konzerte. Seine Ausdauer gibt Nokia mit 50 Stunden Musikwiedergabe, 9 Stunden Gesprächszeit oder 335 Stunden Rufbereitschaft an.

In Deutschland wird das Modell erst Anfang 2012 erhältlich sein.