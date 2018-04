Samsung stattet Galaxy Smartphones mit Norton Mobile Security aus

Ab sofort sind Samsung Galaxy Smartphones mit der Sicherheitslösung Norton Mobile Security ausgestattet. Installiert ist ein 90-Tage-Abonnement. Die Norton Mobile Security App mit einem Jahr Laufzeit ist im Samsung App Market für 29,99 Euro erhältlich.

Norton Mobile Security ist eine Diebstahl-Software für Android-Smartphones mit Anti-Malware-Zusatzfunktionen. Damit kann der Nutzer eines Smartphones einerseits dem Datenmissbrauch bei Verlust oder Diebstahl seines Geräts vorbeugen, aber sich auch permanent gegen die Online-Risiken durch Viren oder Schadcode-infizierten Apps rüsten. Norton Mobile Security bietet folgende Funktionen

Fernortung - sie zeigt den aktuellen Standort des Smartphones an und ermöglicht damit das Auffinden bei Verlust oder Diebstahl.

Fernsperrung - sie erlaubt die Fernsperrung des verlorenen oder entwendeten Geräts über das Internet oder per SMS.

Fernlöschung - sie sorgt dafür, dass Daten auf dem verlorenen oder gestohlenen Smartphone per SMS gelöscht werden können. Zudem ist das Gerät automatisch blockiert, wenn die SIM Karte entfernt oder ausgetauscht wird.

Anti-Malware - sie bietet Schutz vor mobilen Gefahren und scannt sämtliche Dateien und Applikationen, die auf das Gerät heruntergeladen werden. Anti-Malware spürt automatisch potenzielle Risiken auf und entfernt sie.

SD Card Scanning - sie bietet die Möglichkeit eines automatischen Scans von SD- Speicherkarten auf eventuelle Risikopotenziale.

Automatisches Live Update - lädt automatisch Sicherheits-Updates herunter und installiert sie auf dem Gerät.

Norton Mobile Security kann direkt aus der Utility-Kategorie in Samsung Apps heruntergeladen werden. User finden die Sicherheits-App auch per Stichwort bei Samsung Apps unter Eingabe von ,Norton Mobile Security' in die Suchfunktion. Die Lösung unterstützt alle Samsung Galaxy-Smartphones. Die App ist in neun Sprachen verfügbar. Ihr empfohlener Verkaufspreis der Version mit einem Jahr Laufzeit liegt bei 29,99 Euro. Die App gibt es auch in einer kostenlosen Lite-Version.