Eine interesante Kombination von Magneplaner Di-Pol-Lautsprechern und der italienischen Röhrenelektronik Mastersound kann man in Nürnberg in der Wiesenstr. 57-63 bei AudioVideum erleben.

Eine interesante Kombination von Magneplaner Di-Pol-Lautsprechern und der italienischen Röhrenelektronik Mastersound kann man in Nürnberg in der Wiesenstr. 57-63 bei AudioVideum erleben. Zudem wird diese Kette durch Sunfire Subwoofer unterstützt. Als Quelle soll spannender weise ein Laptop mit dem Cambridge MagicDAC dienen. 23.1. von 14 bis 19 Uhr und am Samstag den 24.1. 10 bis 16 Uhr. www.audiovideum.de