Nürnberg, 25.4.: AudioVideum führt vor

AudioVideum führt vor und erklärt die Neuheiten von Loewe.

AudioVideum führt am 25. April in Nürnberg vor und erklärt die Neuheiten von Loewe, allen voran das Multiroom-Serversystem Loewe Individual Mediacenter. Es verteilt mehrere Musik- und Radioquellen gleichzeitig via LAN, WLAN oder Stromleitung (Powerline) im ganzen Haus, greift auf die Gracenote-Musikdatenbank zu, besitzt HDMI-TV-Anschlüsse und einen DVD-Player mit 1080p-Upscaling, alles mit einer bidirektionalen Funkfernbedienung zu managen. Wiesenstraße 57-63, 0911/459999, www.audiovideum.de.