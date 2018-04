O2 Business: Weltweit surfen mit dem Day Pack World

O2 Business nimmt mit dem "Internet Day Pack World" eine Tages-Surfflat für weltreisende Geschäftsleute ins Programm. Der Tagespass kostet 20 Euro netto.

Die Mitarbeiter mittelständischer und großer Unternehmen können jetzt auf ihren weltweiten Geschäftsreisen mit dem "Internet Day Pack World" günstiger surfen. O2 Telefonica bietet seinen Business-Kunden mit diesem Surfpaket die Möglichkeit für 20 Euro netto am Tag bis zu 15 Megabyte Daten per Laptop oder Smartphone zu surfen. Sobald die Datenmenge von 15 Megabyte an einem Tag erreicht wird, sinkt die Übertragungsgeschwindigkeit auf GPRS-Tempo (64 Kilobit/s). Falls mehr 16 Megabyte am Tag überschritten werden, wird das Tempo auf lediglich ein Kilobit pro Sekunde abgeriegelt. Um das Paket "Internet Day Pack World" zu nutzen, muss er lediglich einmal aktiviert werden. Die Gebühr wird nur an den Tagen berechnet, an denen tatsächlich gesurft wird. Mit dem neuen "Internet Day Pack World" ergänzt O2 Business seinen "Internet Day Pack EU", das sich an Europa-Reisende richtet. Das Datenpaket auf Tagesbasis kostet Europareisende 3 Euro netto. Der "Internet Day Pack EU" enthält 50 Megabyte Inklusiv-Volumen pro Tag.