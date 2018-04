O2 Claim Your City: Düsseldorf mit Handy erobern

20 Tage Zeit um Düsseldort zu erobern. O2 bringt verbindet Handy-Spiel mit echtem Leben zu einer witzigen Aktion.

O2 hat sich Düsseldorf vorgeknöpft und die Stadt zum Spielfeld gemacht und sie in Felder unterteilt. Jetzt sollen Spieler mit ihrem Smartphone losziehen und die Stadt erobern. Warum gerade Düsseldorf? Weil O2 in dieser Stadt laut connect-Messung die Beste Verbindungsrate (99,3 Prozent) aller Anbieter erreicht.

Wie erobert man mit dem Handy eine Stadt?

Jeder Mitspieler darf pro Tag 20 Felder für sich markieren. Dazu muss er sich aber auch physisch dort hinbegeben. Hat er den Claim gesteckt, wird das bei Facebook (ein Facebook-Profil ist Voraussetzung) in seinerm Profil vermerkt. Natürlich können andere Mitspieler die Felder anderen wieder entreissen. Es bleibt also bis zum Schluss spannend, wer die meisten Felder behaupten kann. Am Ende der Aktion - sie läuft insgesamt 20 Tage - bekommt der Gewinner eine Weltreise geschenkt. Bisher nehmen 70 Spieler teil. Alle Details zur Aktion gibt es auf www.mehrnetz.de​ .

Besonderer Anreiz: Bei manchen Feldern kann es passieren, dass man einen Sofortgewinn bekommt, sobald man seinen Claim absteckt.