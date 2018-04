Netzbetreiber Telefonica Germany hat jetzt das Smartphone Day Pack EU im Programm. Die EU-Surfflat erlaubt 25 Megabyte schnelles Surfen im EU-Ausland, sie kostet 1,99 Euro am Tag und ist ab 1. Mai für O2-Vertragskunden buchbar.

O2 Kunden müssen beim Surfen im Ausland nicht mehr so tief in die Tasche greifen wie bisher. Für eine Tagespauschale von 1,99 Euro bietet das neue Smartphone Day Pack EU von Telefonica Germany jedem Smartphone-Surfer, der sich in den EU-Ländern inklusive Island, Kroatien, Norwegen und der Schweiz aufhält, ein Surfvolumen von 25 Megabyte (pro Tag). Bislang zahlten O2-Kunden 3,50 Euro pro Tag und konnten auch nur ein Surfvolumen von 10 Megabyte in Anspruch nehmen.

Verminderte Geschwindigkeit nach 25 Megabyte

Sobald das Datenvolumen von 25 Megabyte erreicht ist, wird die Geschwindigkeit der Datennutzung vermindert und der Kunde über eine SMS benachrichtigt. Sie enthält einen Link, unter dem der Nutzer neues Datenvolumen zubuchen kann. Der Kunde muss das Daten-Pack nicht täglich neu aktivieren, da der Service zu Beginn des neuen Kalendertags automatisch zur Verfügung steht.

Das Smartphone Day Pack EU enthält auch eine Schutzfunktion. Falls das Datenvolumen pro Tag 50 Kilobyte pro Tag unterschreitet entstehen keine Kosten. Damit sollen versehentliche Surfaktionen korrigiert werden. Erst wenn diese Datenmenge überschritten wird beginnt die automatische Abbuchung der Datenpauschale

Buchbar ist das Daten-Pack für Vertragskunden bequem über das Internet, die Kundenhotline oder im o2 Shop - ab dem 1. Mai 2012.