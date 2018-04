O2 My Handy Protection Pack: Die Versicherung für's Handy

O2 bringt Handy-Versicherungen in drei verschiedenen Abstufungen, die über O2 My Handy abgeschlossen werden können.

Drei Versicherungs-Packs für Handys und Smartphones kann man künftig bei O2 My Handy buchen:

O2 Protection-Pack L: Dieses Paket sieht O2 für das iPhone vor. Es kostet 10 Euro pro Monat und versichert gegen Feuchtigkeitsschäden und Zufallsschäden, die sich folgendermaßen definieren: "Alle durch nicht vorhersehbare Ereignisse entstandene Schäden, die durch gebrauchstypische Vorkommnisse und Verhaltensweisen entstehen können." Zudem sind nicht autorisierte Anrufe bis zu 2000 Euro abgedeckt und auch (Taschen-) Diebstahl wird gedeckt. Tritt ein Schaden auf, beträgt die Selbstbeteiligung 60 Euro. Zwei Schadensfälle pro Jahr werden durch die Versicherung gedeckt.

O2 Protection-Pack M: Hiermit versichert man alle anderen Handys. 7 Euro kostet das Paket im Monat. In der Versicherung sind alle Fälle abgedeckt, die auch der Protection-Pack L umfasst. Zusätzlich ist man noch auf "Verlust" versichert - etwa, wenn das Handy in eine Felsspalte fällt o.ä.. Durch "misteriöses Verschwinden" wird das Handy nicht ersetzt. Die Selbstbeteiligung beträgt hier 30 Euro. Man kann keine unbegrenzte Anzahl Schadensfälle erleiden und kann jedes mal die Versicherung in Anspruch nehmen.

O2 Protection-Pack S: Das mit 5 Euro günstigste Versicherungs-Pack sichert alles ab, außer Taschendiebstahl und Verlust. Nicht autorisierte Anrufe werden bis 500 Euro gedeckt.

Durch die Versicherung wird bei Meldung des Schadens bis 16:00 Uhr das Handy bis zum nächsten Werktag ersetzt. Sogar internationaler Versand ist, wenn möglich, inbegriffen. Die Versicherung kann monatlich gekündigt werden.

