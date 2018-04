O2 senkt die Preise fürs Surfen im Ausland

O2 Telefonica senkt den Preis des Geschäftskunden-Tarifs Internet Day Pack EU und vereinheitlicht seine Privatkundentarife für die Datennutzung im Ausland.

Bei O2 kostet die Surf-Tarifoption Internet Day Pack EU ab sofort nur noch drei Euro netto (zzgl. Umsatzsteuer) pro Tag. Geschäftskunden können mit dem Zusatztarif 50 Megabyte pro Tag bei voller Geschwindigkeit im Internet surfen - wird mehr als 53 Megabyte gesurft, sinkt die Geschwindigkeit bis auf 2 Kilobit/s. Die neuen Preise gelten für Bestandskunden und Neukunden. Wobei die Neukunden den O2 on Business Upgrade-Tarif sogar für die ersten 30 Tage kostenlos bekommen - vorausgesetzt sie schließen den Vertrag vor dem 30. Juni 2012 ab. Gleichzeitig vereinheitlichte Telefonica seine Privatkundentarife für die Datennutzung im Ausland. Alle Kunden von O2 in Deutschland, Spanien, Großbritannien, Irland, Tschechien und der Slowakei können jetzt die gleichen Angebote zu gleichen Preisen buchen. Darunter auch das Smartphone Day Pack EU, das seit dem 1. Mai 1,99 Euro am Tag für die Zonen 1 und 2 kostet.