Festnetz

O2 startet LTE und nennt die Preise

Am 1. Juni startet Netzbetreiber O2 LTE als Festnetzersatz in einigen ländlichen Gebieten. Die Kosten liegen beim Tarif O2 LTE für Zuhause in den ersten Monaten bei 29,90 Euro pro Monat.

© o2 O2 bringt LTE aufs Land

Ab Anfang Juni geht's bei O2 los mit der vierten Mobilfunk-Generation. Jedoch - wie auch bei der Netzbetreiber-Konkurrenz - nicht als mobile UMTS-Alternative, sondern als Ersatz fürs schnelle Festnetz. In Städtchen wie Oberreichenbach im Schwarzwald, Absteinach im Kreis Bergstraße oder Zscherben in Sachsen-Anhalt wird es dann möglich sein, mit bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde Daten zu laden oder sie mit bis zu 2 Megabit pro Sekunde zu verschicken. Dafür müssen LTE-Kunden von O2 jeweils 29,90 Euro pro Monat zahlen. Ab dem 7. Monat liegt der monatliche Basispreis dann bei 39,90 Euro. Falls ein Teilnehmer im Monat mehr als 10 Gigabyte verbraucht, wird sein Zugang auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von 384 Kilobit gedrosselt. Wer LTE als Festnetzersatz einsetzen will, benötigt einen LTE-Router mit WLAN. Er kostet 49,90 Euro, außerdem wird eine Einrichtungsgebühr von 49,90 Euro fällig. Anzeige