Öko-Taschen fürs iPhone und Samsung Galaxy S3

Hama erweitert sein Angebot an Öko-Taschen für iPhones und Smartphones. Die 26 neuen Taschen aus Kork und Kokos-Stroh kommen Ende August in den Handel.

Zubehörspezialist Hama präsentiert auf diesjährigen IFA, die Ende August in Berlin stattfindet, erstmals seine Öko-Hüllen aus Kork und Kokos-Stroh für iPhones, Android-Phones und Handys. Im Programm sind Universal-Sleeves sowie spezielle Klapp-Hüllen für das iPhone und das Samsung Galaxy S3.Insgesamt kommen Ende August 26 neue Öko-Modelle in verschiedenen Größen und Designs in trendigen Naturfarbtönen auf den Markt. Für die iPhone-Modelle 4 und 4S sowie für das Samsung Galaxy S3 gibt es eine passende Klapptaschen-Serien. Deren Hartschale ist aus Liquid Wood, einem Kunststoff aus flüssigem Holz, ihr Deckel besteht aus Kork.

Das Material für die Universal-Sleeves aus Kokos-Stroh wird aus der Nussumhüllung gewonnen. Danach wird es zu stabilen Fasern verarbeitet, in angesagte Naturtöne eingefärbt und verwebt. Damit die Phones gut geschützt sind, ist auf der Innenseite ein weiches Fleece angebracht, dass die Oberfläche bei jeder Benutzung reinigen soll. Zum einfacheren Herausnehmen der Geräte sind die Universal-Sleeves mit einer Liftfunktion versehen. Die Taschen werden aus schnell nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und besonders umweltschonend produziert, meldet Hama. Auch bei der Verpackung wird auf ökologische Materialen geachtet. Die Sleeves kommen Ende August für 14,99 Euro in den Handel. Für die Klapptaschen werden 17,99 Euro verlangt.