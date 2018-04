Oktoberfestival am 31.10. im life-like-HiFi-Studio München

Als besonderes Highlight wird eine der auf 60 Stück limitierten McIntosh Anniversary C 22 & MC 75 präsentiert.

Im Rahmen der Oktoberfestivals des life-like-HiFi-Studios in München, können Sie am Samstag, den 31. Oktober die neuen Piega Lautsprecher TP 5 S, TC 30 X und die Master One hören und erleben. Assistieren wird dabei Elektronik von McIntosh: C 500 AC, MC 1.2 kW AC & MCD 500 AC.

Oberföhringer Straße 107, 81925 München, Tel: 089/9577113. www.life-like.de