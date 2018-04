Omnia M: Neues Windows Phone von Samsung

Das Omnia M (GT-I8350) ist das neueste Windows Phone von Samsung. Es läuft mit der aktuellen Systemversion 7.5 und wird über einen 4 Zoll großen AMOLED-Bildschirm bedient. Marktstart und Preis sind noch offen.

Bedient wird das Omnia M über einen 4 Zoll großen Super-AMOLED-Touchscreen mit der Standard-Auflösung von 800x480 Pixel. Ein 1 Gigahertz schneller Einzelkern-Prozessor mit 384 Megabyte Arbeitsspeicher treibt das Windows-System an.Mit 121 x 64 x 10,5 Millimeter und 119 Gramm Gewicht ist das Omnia M erfreulich kompakt und leicht, allerdings enttäuscht der interne Speicher, der nur 4 Gigabyte fasst - gleichzeitig fehlt dem Windows Phone die Möglichkeit zur Speichererweiterung mit microSD-Karten. Zur übrigen Ausstattung gehören eine 5-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz, eine VGA-Frontkamera für Videochats, Bluetooth 2.1 und A-GPS. Für mobile Datenübertragungen unterstützt das Omnia M HSDPA mit bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde im Download sowie Wlan n. Der Akku verspricht mit 1.500 mAh gute Ausdauerwerte.

Das Betriebssystem Windows Phone Refresh (7.5) reichert Samsung mit eigenen Applikationenen an. Neben dem plattformübergreifenden Messaging-Dienst ChatON gehören ein Videotelefonie-Client und der Smart DJ dazu, der in Abhängigkeit von der gewählten Stimmung automatische Wiedergabelisten generiert. Einen genauen Termin für den Marktstart in Europa hat Samsung noch nicht bekannt gegeben, auch der Preis ist noch offen.