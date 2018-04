Onkyo: CD-Receiver mit DAB+

Onkyo präsentiert seine neuen CD-HiFi-Minisysteme CS-555 und CS-555DAB. Die kleinen Anlagen sollen High-End Technologie zu einem erschwinglichen Preis integrieren.

Die Systeme CS-555DAB und CS-555 bieten CD-Player, FM Tuner und einen frontseitigen USB-Port zum Anschluss von iOS-Geräten oder externen Speichermedien.Das CS-555DAB ist darüber hinaus mit einem DAB/DAB+ Tuner und 40 Speicherplätzen für den Empfang digitaler Radiosendungen in überragender Audioqualität ausgestattet.Audio Enthusiasten werden sich über die optischen/koaxialen 96 kHz/24-Bit Digitaleingänge freuen, die das Eingangssignal an den internen 192 kHz/24-Bit D/A-Wandler weiterleiten und so eine hochauflösende Wiedergabe unterschiedlichster Quellen ermöglichen sollen. Neben einer Auswahl analoger Eingänge verfügen die Receiver über einen Vorverstärkerausgang zum Anschluss eines aktiven Subwoofers.Beide HiFi-Systeme enthalten erstmals die gleiche dreistufige Verstärkerschaltung, die bereits in Onkyos High-End A/V Receivern und HiFi-Verstärkern zum Einsatz kommt.Diese greift auf proprietäre Audiotechnologien zurück, um das eingehende Signal in einzelnen Stufen zu verstärken, wodurch mögliche Verzerrungen reduziert und der natürliche Charakter einer Aufnahme bestmöglich bewahrt werden sollen. Eine weitere Neuerung stellt Onkyos Phase-Matching Bass Boost System dar, das verhindern soll, dass der Bass das Mittenspektrum der Anlage "verwischt". Damit will der Hersteller ein klares Klangbild sichern.Ausgeliefert werden die Systeme CS-555 und CS-555DAB zusammen mit Regallautsprechern mit New Onkyo Micro Fiber Membranen. Diese wurden aus mehreren Lagen Aramid und leichter, nicht gewebter Baumwolle gefertigt und sollen ein schnelles und akkurates Ansprechverhalten ermöglichen. Die beiden Mini-HiFi-Anlagen CS-555DAB und CS-555 sind ab September zum Preis von 499 Euro (UVP) und 449 Euro (UVP) erhältlich. Die Receiver sind in den Farben Schwarz und Silber erhältlich, die Lautsprecher in Holzfarben oder Schwarz.