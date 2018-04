Organisations-App für Android-Smartphones

Evernote - die digitale Pinwand für PCs und Smartphones - ist jetzt mit einer neuen Oberfläche und zusätzlichen Funktionen als kostenlose App für Android-Smartphones verfügbar.

Evernote hat seine Organisations-App kräftig überarbeitet. Das Evernote-Update bietet einen neuen Startbildschirm und vereinfacht - dank vielen Detailverbesserungen - das Erstellen und das Suchen von Notizen. So lassen sich Notizen mit formatierten Text, Listen und Kontrollkästchen direkt auf dem Android-Smartphone erstellen. Einzelne Notizen können einfach in Facebook gepostet oder per Mail verschickt werden.

Alle Notizen können leicht mit anderen Smartphones und Computern synchronisiert werden. Die kostenlose App ist im Android-Market erhältlich.