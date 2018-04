Panasonic: Smartphone-Verkauf startet im März

Nach Jahren der Abstinenz wird der Unterhaltungselektronik-Riese Panasonic wieder hochwertige Mobiltelefone in Europa verkaufen. Im März 2012 soll das erste Panasonic Smartphone in den europäischen Handel kommen.

Die Gerüchte gibt es schon etwas länger, jetzt hat Panasonic offiziell in einer Pressemitteilung den Verkaufsstart für Smartphones in Europa bekannt gegeben. Im März 2012 wird das erste globale Smartphone von Panasonic in Europa in den Verkauf kommen.

Das extrem schmale Mobiltelefon verfügt über ein 4,3 Zoll großes AMOLED-Display mit einer detailstarken Auflösung von 960 x 540 Pixel. Sein schlankes Gehäuse wird wasser- und staubgeschützt sein. Erste Bilder von dem neuen Phone wurden heute veröffentlich, weitere Details zum Produkt jedoch nicht. Panasonic plant im nächsten Finanzjahr 1,5 Millionen Smartphones in Europa zu verkaufen. Im Finanzjahr 2016 sollen es weltweit 15 Millionen Geräte sein, darunter 5 Millionen Smartphones.

Zurzeit produziert Panasonic Smartphones und Handys für den japanischen Markt. Hier hat sich das Unternehmen mit interessanten Androidmodellen profiliert.

