PhonoPhono - der Spezialist für Analogplattenspieler feiert in seinen Verkaufsräumen in Berlin 10-jähriges Jubiläum.

PhonoPhono - der Spezialist für Analogplattenspieler feiert in seinen Verkaufsräumen in Berlin 10-jähriges Jubiläum.

Zugegeben, 10 Jahre sind gerade mal ein Wimpernschlag, wenn man bedenkt wie alt die Plattenspieltechnik mittlerweile ist. Doch innerhalb dieses recht kurzen Zeitraumes hat PhonoPhono sich einen festen Platz in der analogen Welt erkämpft. Angefangen haben die Phonospezialisten als reine Internetanbieter, merkten aber sofort, dass die analoge Welt durch Hörerfahrung getrieben ist und eröffneten ein kleines Hörstudio. 2002 bezog man dann neue, größere Räumlichkeiten die es ermöglichen ein wohl einzigartiges, umfangreiches Angebot an analogen Schätzen vorzuführen. Zum Jubiläum laden die Analogspezialisten vom 10. bis 12. Oktober zu speziellen Vorführungen ein. Am Freitag den 10. werden Plattenspieler zwischen 200 und 1000 Euro vorgeführt - ein Erlebnis für Anfänger und Fortgeschrittene.Am Samstag und Sonntag wird Hard Rock, Jazz und Klassik auf HiFi-Anlagen zwischen 1000 und 75000 Euro zu hören sein.Info www.phonophono.de